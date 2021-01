Il Gargano va online con visite guidate e trekking virtuali

Questo weekend Gargano Natour va in rete con racconti e immagini della Montagna del Sole

Il settore turistico, si sa, è tra quelli più colpiti dalla pandemia.

Strutture dell’accoglienza e ristoranti sono ormai fermi da mesi, così come le guide turistiche, costrette a uno stop forzato per via degli spostamenti limitati dalle regioni.

Per questo nascono iniziative di tour virtuali come “Ti racconto il Gargano”, un viaggio di conoscenza negli aspetti meno noti dello Sperone d’Italia dedicato agli appassionati di cammino e trekking ma non solo.

Il webinar, organizzato da Gargano Natour, trasmetterà con racconti e immagini i fenomeni naturali e storici che sono vere e proprie chiavi di lettura del territorio, utili a comprendere meglio il Gargano di oggi a partire dagli elementi e dalle forme del paesaggio attraversate durante il cammino.

L’iniziativa, trasmessa live tramite Google Meet, avrà la durata di 4 ore suddivise tra sabato 30 e domenica 31 gennaio (dalle 18 alle 20).

La partecipazione al webinar richiede l’acquisto di un ticket su www.garganonatour.it, se vogliamo anche un modo per sostenere gli operatori turistici in questo momento particolare.