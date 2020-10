Il Gargano e Monte Sant’Angelo protagonisti di “Freedom”

Il Gargano e Monte Sant’Angelo sono stati protagonisti di “Freedom – Oltre il confine”, nella puntata andata in onda ieri sera su Italia 1. Roberto Giacobbo si é infatti occupato di Monte Sant’Angelo, l’importante santuario pugliese legato a San Michele che sarebbe legato ad altri due luoghi di culto: Mont Saint Michel, in Normandia, e la Sacra di San Michele in Val di Susa. Chi ha disegnato l’invisibile linea che collega i tre luoghi?

https://mediasetplay.mediaset.it/video/freedomoltreilconfine/puglia-nella-casa-dellarcangelo-michele_F310071101006C26