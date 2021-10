Il Gargano alla Settimana Nazionale della Bonifica e della Irrigazione

Le azioni di sensibilizzazione per gli Enti locali sui temi della salvaguardia del territorio, della difesa del rischio idraulico, della forestazione, della diversità e del corretto impiego delle risorse idriche per l’agricoltura sono stati al centro dell’iniziative del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano nell’ambito dell’edizione 2021 della Settimana Nazionale della Bonifica e della Irrigazione, promossa come di consueto dall’Associazione Nazionale Consorzi Gestione Tutela Territorio ed Acque Irrigue con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e tenutasi dal 25 settembre al 3 ottobre scorsi.

“Un’edizione particolare – spiega il Presidente del Consorzio Eligio Giovan Battista Terrenzio – che ha coinciso con la vigilia delle elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione consortile ed anche di alcune amministrazioni comunali del comprensorio, facenti anche parte della nostra utenza”.

“Abbiamo colto questa peculiare circostanza di rafforzate interlocuzioni sul territorio per riproporre all’attenzione di amministratori e consorziati temi sui quali deve sempre restare alta l’attenzione, per evitare che la prevenzione del dissesto idrogeologico e l’irrigazione tornino attuali solo quando ci si trova davanti ad emergenze, talvolta di segno opposto, ma comunque fonti di danni e difficoltà per il sistema agricolo e zootecnico del Gargano”.

“Bisogna invece cogliere l’opportunità dei periodi al di fuori di quelli emergenziali per affrontare e condividere tempestivamente con le diverse istituzioni interessate – prosegue Terrenzio – il ventaglio di iniziative da realizzare sul territorio, anche perché, come abbiamo più volte evidenziato, si tratta molto spesso di interventi a carattere sovracomunale che richiedono necessariamente un’analisi ed una visione più ampia”.

“Siamo solo all’inizio di una stagione autunno-vernina, che ha visto, in anni recenti, accentuarsi l’estremizzazione di eventi atmosferici, così come già avvenuto, di converso, nella stagione estiva appena trascorsa, il che suggerisce – conclude Terrenzio – di programmare per tempo la realizzazione di progetti per lo più esecutivi e già esistenti, che il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano ha candidato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell’ambito della puntuale iniziativa di ricognizione assunta dalla Provincia di Foggia con il supporto tecnico-scientifico dell’Università di Foggia.