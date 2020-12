Il freddo arriva a Santo Stefano. Neve sopra i 600 metri sul Gargano

Un nucleo di aria fredda dal nord Europa si muoverà finalmente alla conquista dell’Italia determinando un repentino cambiamento stagionale che si tradurrà in un episodio di maltempo molto rapido al nord-est e sull’Emilia-Romagna, dove nevicherà in Appennino già dalle quote di bassa collina, mentre indugerà sino a tutto Santo Stefano al centro e al sud, dove si scaverà una depressione e la neve cadrà anche copiosa lungo il versante adriatico dell’Appennino a quote superiori ai 300-400m.

La foto di MeteoLive