Il foggiano Gaetano Marsico supervincitore del quiz ‘L’eredità’

Bello è bello, con un sorriso disarmante e modi gentili : è GAETANO MARSICO da ieri sera Supervincitore al quiz ‘L’EREDITA’ – LA GHIGLIOTTINA’ condotto da Flavio Insinna.

Foggiano , 26 anni, diplomatosi presso il Liceo classico ‘Lanza’ di Foggia nel 2014, Rappresentante d’Istituto nell’a.s. 2013/14, ha studiato recitazione al Centro sperimentale di cinematografia di Roma , dove si è diplomato nel 2019. Recita, canta, è tenore leggero, suona la chitarra, il basso e il flauto traverso, ha conseguito grandi risultati nello sport: sciabola, fioretto, spada, ha recitato in numerosi cortometraggi e ha già all’attivo il ruolo di protagonista in numerosi spettacoli teatrali e musical, ha recitato come protagonista nello spot della Crocerossa italiana ‘Fermati finché sei in tempo’ del 2018. V. link allegato:

Una cosa non sa fare: non sa cucinare.

Da alunno del Liceo classico ‘Lanza’ ha sempre messo a frutto ogni spiraglio che la scuola offriva alla sua creatività:

Nel 2011 ha conquistato il II posto con il racconto distopico ‘SOLO’ presso la IX Edizione del PREMIO ‘MARASCA’ ,organizzato dal Liceo Classico Scientifico “ R.Bonghi” di Lucera (FG). Questa la motivazione del meritato riconoscimento:“In uno stile che ricorda Isaac Asimov, e attraverso una narrazione di chiaro sapore fantascientifico, il protagonista supera il senso di “solitudine”grazie ad una connessione meccanica informatizzata, da cui risulta escluso, però, il mondo animale.”

Si è spesso esibito da studente sul palco dell’Aula Magna ‘ L. Scillitani’ del ‘Lanza’ e nell’atrio dello ‘SPAZIO LANZA LIVE’ durante gli spettacoli autogestiti dagli studenti.

Ha sempre mantenuto vivo il contatto con la sua scuola, da ex allievo si è esibito interpretando la canzone ‘Santa Fe’ nel 2016 al Lanzinfesta , la Cerimonia dei diplomi e delle eccellenze. V. link allegato:

Voglio ricordare anche la sua partecipazione al ‘LANZINFESTA Special Edition’ nel maggio del 2018 in occasione della celebrazione dei 150 anni del Liceo classico ‘Lanza’,in cui ha interpretato la canzone ‘Destinazione Paradiso’, dedicandola alla Collaboratrice scolastica Liliana prematuramente scomparsa . V. link allegato a 1’46’’:

Da parte del D.S. Prof. Giuseppe Trecca, mia e dei Docenti , del Personale ATA , delle Studentesse, degli Studenti

Auguri con tutto il cuore a Gaetano per sempre più luminose affermazioni !!!

Mariolina Cicerale

( Responsabile Iniziative culturali del Liceo classico Lanza)