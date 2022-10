Antonino Spadaccino vince la quinta puntata di Tale e quale show e vola sempre più in alto nella classifica del programma di Rai1 condotto da Carlo Conti e in onda ogni venerdì. Ieri, venerdì 28 ottobre, l’artista ha stravinto imitando Loredana Bertè e cantando Cosa ti aspetti da me. Una performance apprezzatissima dalla giuria e dal pubblico.

Da Antonino a Loredana il passo è breve! 🎶 Rivedi l’esibizione di Antonino che interpreta Loredana Bertè qui 👉 https://t.co/dpBfXRw7eK#taleequaleshow @antoninomusic pic.twitter.com/4P3rLWbmWM — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 28, 2022