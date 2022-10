Il cambio tecnico del Foggia non porta i segnali sperati: la formazione rossonera perde ancora, in trasferta, contro il Gelbison: 2-0 per la formazione campana grazie alle reti di Faella e Gilli tra il 52′ ed il 58′.

Torna al successo, invece, il Cerignola che batte in casa il Messina per 3-0: reti di Achik, D’Andrea e Malcore.