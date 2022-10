Il Foggia perde ancora. Ko casalingo per il Cerignola

Nulla da fare per il Foggia: l’allontanamento del tecnico Boscaglia in settimana, non porta l’effetto sperato.

I satanelli perdono il derby contro il Taranto: decide il rigore di Infantino.

Clamoroso ko anche dell’Audace Cerignola che, in casa, cade contro il Gelbison: decide al 67’ Gilli.