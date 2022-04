Dopo quattro vittorie di fila, il Foggia impatta 1-1 a Vibo Valentia contro la Vibonese al termine di una gara non brillante e con qualche rischio di troppo in difesa. Al goal di Turchetta ha risposto Spina. In ottica playoff, sono due punti persi per gli uomini di Zeman che nella prossima giornata (in posticipo) affronterà allo Zaccheria il Catanzaro dell’ex Iemmello, in una sfida importante per un miglior piazzamento negli spareggi promozione.