Il Foggia ha il suo nuovo allenatore, è Fabio Gallo. E’ stato il vice-allenatore dell’Azerbaigian

Rivoluzione in casa Foggia, con la squadra di Lega Pro che ha esonero mister Boscaglia dopo il difficile avvio di campionato. Il nuovo allenatore dei rossoneri è l’ex allenatore della Ternana Fabio Gallo. Il classe 1970 dopo le esperienze con Potenza e da vice-allenatore dell’Azerbaigian, dove aveva preso il posto di un altro ex Fere Benito Carbone, riparte dalla Lega Pro nella squadra di un altro ex giocatore della Ternana Diego Peralta.

Il comunicato del Foggia

“Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Fabio Gallo, che si è legato al club rossonero fino al 30 giugno 2023. Benvenuto mister Gallo.”