Il Foggia Film Festival cerca persone da inserire nella giuria popolare, ecco come candidarsi

L’annuncio è rivolto a persone residenti a Foggia, che a titolo di volontariato vogliano collaborare nell’individuare e premiare le migliori opere iscritte nelle sezioni documentari e cortometraggi.

Previsto l’impegno dal 20 al 26 novembre 2022, dalle ore 17,30 alle ore 20,30 circa.

La giuria popolare sarà formata da persone della società civile, pertanto non saranno prese in esame candidature presentate da esperti, operatori del settore, in quanto la giuria di qualità è stata già designata e formalizzata.

Inviare le candidature a foggiafilmfestival@gmail.com entro le ore 13,00 del giorno 7 novembre 2022, indicando nome e cognome, età, indirizzo, professione, una foto, recapito telefonico; citare nell’oggetto “Candidatura giuria popolare FFF 2022”

La sera di sabato 26 novembre 2022, la giuria di qualità presieduta da Cinzia Tani, scrittrice e giornalista, unitamente ai voti della giuria popolare, assegnerà i riconoscimenti alle migliori opere.

La kermesse si terrà a Foggia dal 20 al 26 novembre 2022 presso l’Auditorium Santa Chiara.