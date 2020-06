Il Foggia Calcio prepara il ripescaggio in Serie C

Ha avuto inizio oggi, mercoledì 24 giugno, il Consiglio di Amministrazione del Calcio Foggia 1920.

Dopo un’approfondita analisi dell’intera stagione il sodalizio rossonero, all’unanimità, ha deliberato di mettere in atto tutte le procedure amministrative ed economiche necessarie per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D e, nel contempo, prepararsi al tanto auspicato ripescaggio in Serie C – Lega Pro.

Gli atti propedeutici per i suddetti fini, a più breve termine, saranno:



• Iscrizione campionato di Serie D 2020/21, con tutte le azioni che questa comporta;



• Trasformazione del Calcio Foggia 1920 SSD arl in Calcio Foggia 1920 srl, necessaria per essere ammessi fra i professionisti.

Non essendo stato possibile concludere la discussione dettagliata del bilancio 2019/2020, si è deciso di aggiornare il Consiglio di Amministrazione del club rossonero alle ore 16:30 di giovedì 25 Giugno.