Il film della settimana: “The Witches”

The Witches è un film di genere avventura, commedia, family, fantasy del 2020, diretto da Robert Zemeckis, con Anne Hathaway e Octavia Spencer. Uscita al cinema il 22 ottobre 2020. Distribuito da Warner Bros. Pictures.

The Witches, il film diretto da Robert Zemeckis, è ambientato alla fine del 1967 ed è la storia di un giovane (Jahzir Bruno) che, rimasto orfano, è costretto a trasferirsi a Demopolis, paesino di campagna dell’Alabama. Qui vive sua nonna (Octavia Spencer), una dolce donna con la quale il ragazzino ha un ottimo rapporto.

Un giorno i due incontrano un gruppo di donne dall’aria molto sofisticata e scoprono, grazie alcuni indizi decifrati dalla nonna, che sono in realtà delle malefiche streghe. Per proteggere il nipote, la nonna decide di allontanarsi dalla rurale Demopolis e trascorrere qualche giornata al mare in una vicina località balneare. Ma non sanno che il posto è lo stesso scelto dalla Strega Suprema (Anne Hathaway) per riunire in una convention le sue colleghe, provenienti da tutto il mondo. Lo scopo del convegno stregonesco è quello di attuare un diabolico piano, che il giovane orfano decide di boicottare per provare a salvare l’umanità.