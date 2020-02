Il film della settimana: “Il richiamo della foresta”

Il Richiamo della Foresta è un film di genere avventura del 2020, diretto da Chris Sanders, con Karen Gillan e Harrison Ford. Uscita al cinema il 20 febbraio 2020. Durata 105 minuti. Distribuito da Walt Disney Italia / 20th Century Fox.

Il Richiamo della Foresta, film diretto da Chris Sanders, è basato sull’omonimo romanzo di Jack London.È la storia di un cane di nome Buck, che vive come animale domestico in California, conducendo un’esistenza tranquilla. Per una serie di tristi eventi, durante la Corsa all’oro del 1890, Buck si ritrova a dover affrontare il selvaggio territorio dell’Alaska e la sua vita cambia drasticamente. Ora è un cane da slitta e da semplice recluta del gruppo ne diventerà il leader. Quest’avventura gli permetterà di capire chi è e trovare il suo posto nel mondo.