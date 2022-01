Il Festival della Canzone Cristiana in contemporanea a Sanremo

Si terrà dal 3 al 5 febbraio prossimi, nel comune di Sanremo, la prima edizione del Festival della Canzone cristiana Sanremo 2022. Radio Vaticana – Vatican News è media ufficiale di questo evento, patrocinato dal Comune di Sanremo, in collaborazione con la Diocesi di Ventimiglia Sanremo. “Siamo molto contenti di aderire a questa manifestazione canora! – sottolinea Massimiliano Menichetti, responsabile di Radio Vaticana – Vatican News – che nasce nella città dei fiori e della musica. Sanremo incrementerà ancora di più la sua offerta creando di fatto, per tre giorni, una staffetta musicale tra il Festival della canzone cristiana e lo storico Festival della canzone italiana”.

“La musica non ci ha mai abbandonato”, come ha già detto Papa Francesco, sottolineando che la forza del canto e della musica, possono evocare la Parola di Dio e contribuire a generare ovunque uno spirito di fraternità.

Di seguito i nominativi degli Artisti in gara:



Alex Cadili – “Per te Gesù”

Antonio Labate – “Gli angeli”

Beppe Bianco – “Nel tuo sorriso la speranza”

Carmela Iacono – “Preghiera dei vincenziani”

Cantammo a Gesù – “Tu sei l’eternità”

Dino Santonico – “Amami come solo sai far tu”

Fra Vinicius- “Vale la pena”

Elisa De Marco – “Libera di andare”

Marta Falcone – “Ho sentito parlare di te”

Dajana e Erminio Sinni – “Padre nostro”

Isaura Nencini – “Per essere felice”

Karen Marra – “Vento”

iKaktus – “Come se piovesse cielo”

Letizia Mariotti – “Ecco, la conversione”

Marco Tanduo – “Grazie mio Dio”

Mariarosaria Finocchiaro – “Sopra le bretelle”

Pier Didoni – “Ti cerco”

Daniela Donatone, D’Anì – “A mezzo fiato”

Shoek – “Nuova Razza”

Stella Sorrentino, Meissa – “Lui è l’amore”

Tony Nevoso – “Mai più”

Loide – “Risciò”

Gionathan – “Tu mi hai amato per primo”

Letizia Centorbi – “Tu sei tutto per me”