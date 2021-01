Il Fab Lab di Orto Urbano, la tecnologia accessibile a tutti

Dall’1 febbraio si potrà nuovamente aderire al fab lab di Orto Urbano, il laboratorio di fabbricazione digitale aperto a imprese, artigiani, designer, artisti, studenti e a chiunque desideri creare qualcosa di nuovo o su misura, in modo rapido ed economico. L’adesione permetterà di accedere al laboratorio negli orari di apertura ed usufruire delle macchine e dei servizi a tariffe agevolate.

L’idea del fab lab (dove fab sta per fabbrication, ma anche per faboulus) si deve a Neil Gershenfeld, direttore del Center for Bits and Atoms presso il prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT), che l’ha concepita per dare a tutti l’opportunità di beneficiare della rivoluzione digitale. Infatti, in un fab lab si lavora, s’inventa, si costruisce, si collabora, ci si diverte con stampanti e scanner 3D, taglio laser, fresa cnc, plotter stampa e taglio vinile, ricamatrice, arduino, kit di robotica, ma anche con macchine per cucire e attività manuali. Ad oggi nel mondo si contano più di 1800 fab lab, in oltre 100 paesi, che danno vita ad una rete globale che condivide conoscenze, esperienze e valori quali la connettività, la cultura, la creatività.

Ecco i servizi offerti dal fab lab di Orto Urbano a imprese e ai creativi del nostro territorio:

Coworking per designer e artigiani , che consente di affittare scrivania, box ufficio, tavolo da lavoro, saletta riunioni e mini spazio espositivo.

3D factory, che consente a chiunque disponga di un file 3D di stamparlo scegliendo tra una vasta gamma di materiali.

3D service – in collaborazione con Crea 3D, impresa leader nel campo delle soluzioni 3D professionali – per la digitalizzazione dei dati e la prototipazione e produzione di manufatti per svariati settori, dall'industria al medicale, dai beni culturali alla didattica.

Laser cut service, per affiancare imprese e persone nella realizzazione di prototipi e progetti creativi in ogni tipo di materiale.

Formazione – in collaborazione con fablab poliba, il fab lab del Politecnico di Bari – al fine di promuovere la diffusione delle nuove competenze richieste per pensare al futuro in modo diverso ed aprirsi alle opportunità che ci offre.

Orto Urbano è in Atlante i4.0, il portale promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico per far conoscere le strutture nazionali che operano a supporto dei processi di trasferimento tecnologico e trasformazione digitale delle imprese.

Per saperne di più:

Orto Urbano

Piazza San Camillo de Lellis, 18

Manfredonia

Tel: 0884535319

info@ortourbano.net