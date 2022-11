Il dono, il cortometraggio Disney per Natale sulla famiglia allargata

È stato presentato il nuovo cortometraggio Disney per Natale 2022, intitolato Il dono.

Il dono racconta la storia di una famiglia allargata, quella di Nicole. Si tratta della nipote di Lola, la protagonista del primo cortometraggio della campagna, quello uscito nel 2020.

A essere protagonista di questo capitolo è Ella, la figlia di Nicole.

Ella è la più piccola di casa, anche se manterrà questo primato per poco: sua mamma è incinta, ormai a gravidanza avanzata, quindi tra poco Ella diventerà una sorella maggiore. Per adesso invece è la sorellina di Max, il fratello maggiore che ha con lei un rapporto molto profondo, ancora più sentito nel periodo delle feste (in cui la mamma è un po’ assente, per via del suo stato interessante).

Max starà vicino a Ella anche grazie all’aiuto del peluche di Topolino, un pupazzo che si illumina al buio.