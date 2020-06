Il delivery di Pescaria durante l’emergenza

Primi giorni di Marzo, l’Italia è in lockdown: insieme a tutte le altre attività i ristoranti chiudono, fisicamente. Poche ore per trovare una soluzione e salvare gli store dalle porte chiuse. Solo due possibilità, arrendersi o inventarsi qualcosa. Nasce così, in tempi record, una nuova idea di ristorazione che si adatta alle esigenze del momento per continuare a lavorare tutelando la salute di clienti e collaboratori.

Succede che Brainpull, l’agenzia di marketing che da sempre segue Pescaria, potenzia e affina le campagne digital a supporto del servizio delivery a Milano e Torino, e pochi giorni dopo crea una piattaforma autonoma di prenotazione di pranzi e cene a domicilio anche in Puglia, un servizio esteso per 40 km (a differenza dei 5.5 km di Milano), con una tipologia di copertura utenti abissale: 0,5 mln la popolazione in Puglia, 1,3 mln solo a Milano.

Come fare?

Prima di tutto: coinvolgere le persone. L’esperienza da Pescaria è una passeggiata al mare, in uno store che appositamente richiama la casa di un pescatore: la campagna tv con coperture incrementali su circuito SkyGo di Pescaria insieme a Glovo, attiva a Milano, Torino e Bari ha avuto questo obiettivo.

“Pescaria ti porta il mare”, un fast fish food di qualità che ti raggiunge con un’esperienza imperdibile ovunque e in qualunque situazione.

Pescaria ha una partnership esclusiva con Glovo dal 2016, a dimostrazione della volontà di non percepire il delivery solo come un’opzione forzata e di circostanza. È un’iniziativa pre-emergenza “Pescaria solo fritti”, un servizio potenziato di delivery in collaborazione esclusiva con la prima Cook Room milanese dedicata alla cucina in outsourcing di Glovo a Milano, nel caso di Pescaria dedicata solo ai fritti: nessuna sala, una cucina, e tanti ordini per mangiare una buona frittura a casa.

Già nel 2019 il servizio di delivery in Italia si è evoluto: Pescaria ha realizzato a Milano 750k di revenue, con un record di 210 ordini giornalieri e una media di 92 ordini al giorno. Oggi, in pieno lockdown e grazie a campagne digital avanzate e in tv e con il supporto delle coperture sui circuiti SkyGo, a Milano e Torino il delivery di Pescaria ha realizzato un aumento del 35% sul fatturato previsto.

+32% variazione Delivery

variazione Delivery +30% variazione sulla Cantina dei vini a domicilio

variazione sulla Cantina dei vini a domicilio 0 giorni di chiusura

TI PORTO IL MARE, ANCHE IN PUGLIA: PESCARIA LANCIA LA LIMITED EDITION DELIVERY SERVICE

Per far fronte all’emergenza sanitaria Pescaria ha attivato un servizio di delivery a tiratura limitata a pranzo e a cena autogestito a partire dal 10 aprile, con il supporto logistico di Glovo a Bari e con un sistema di consegne autogestito in altri paesi selezionati. Il team di Brainpull ha gestito la realizzazione di una piattaforma dedicata per un lancio in tempo record con 96 ore di lavoro del team e 250 ordini nelle prime 3 ore e 1000 consegne in 1 giorni. Capacità di adattamento alle nuove esigenze e un capovolgimento immediato ed efficace della strategia di online conversion hanno permesso a Pescaria di non fermarsi, e definire una nuova gestione degli store.