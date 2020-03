Il cuore grande dei volontari, a Monte Sant’Angelo servizi essenziali garantiti dall’Ass. San Michele Arcangelo

A Monte Sant’Angelo gli anziani e le persone in condizione di fragilità possono restare tranquillamente a casa, al sicuro. Grazie ai volontari dell’associazione San Michele Arcangelo, durante l’intera emergenza sanitaria è garantita la consegna a domicilio di beni alimentari e medicinali. Il servizio è, naturalmente, gratuito: i cittadini bisognosi devono preoccuparsi soltanto di fornire la lista della spesa e le indicazioni relative all’esercizio commerciale prescelto. Le commissioni, così come il pagamento di bollette in scadenza, vengono curate dai volontari, forniti di dispositivi di sicurezza individuale e che, comunque, rispettano le regole del distanziamento sociale.

L’associazione conta sette volontari, di cui tre attivi in strada, e si avvale del prezioso supporto dei giovani in servizio civile facenti parte del progetto “Accompagni…AMO…ci”.

Da diversi giorni, inoltre, grazie alla donazione di notevoli quantità di tessuto non tessuto da parte della locale azienda “Ecosistem” e alla collaborazione di cittadine e cittadini generosi, i volontari stanno provvedendo alla distribuzione di decine di mascherine artigianali al giorno, partendo dalle fasce più deboli. Non solo. Sono sempre garantiti il servizio di accompagnamento dialisi nella locale struttura, tre volte a settimana e quello di trasferimento per le cure oncologiche, presso l’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo. I medicinali salvavita, invece, vengono ritirati dai volontari a Manfredonia e consegnati a domicilio; disponibile anche la prenotazione di prelievi ematici a domicilio.

Insomma, nonostante la difficoltà del momento, il volontariato non si ferma e garantisce tutti i servizi essenziali alla popolazione, anche a Monte Sant’Angelo. Il numero da chiamare è 333.1163077.