Il Covid non ferma i Paper Walls: in arrivo “Fragile”, il nuovo singolo

I Paper Walls, band formata da tre giovani artisti rigorosamente della Capitanata (il trio è

composto da due ragazzi manfredoniani – Sonia Belvedere, voce; Nicola Renigaldo, chitarra – e un

foggiano – Angelo Pipoli, batteria), sono pronti a riprendere le consuete attività musicali,

interrotte in primavera a causa del Covid, proponendo un nuovo singolo, fresco d’uscita: Fragile –

questo il titolo della canzone – sarà presentato in esclusiva il 21 luglio su Rockon, testata online

specializzata in recensioni di dischi, interviste e reportage dei concerti di gruppi italiani e stranieri.



Dal 24 luglio, invece, la nuova canzone dei Paper Walls sarà disponibile sui principali digital stores

(Spotify, Itunes etc.): in questo modo agli utenti sarà garantita la possibilità non solo di ascoltare

l’ultima traccia di questo giovane ma già affermato gruppo del nostro territorio, ma anche di

effettuare il download del relativo file mp3. In attesa della pubblicazione, i più curiosi potranno

guardare il video di Fragile direttamente su YouTube

Fragile, poi, sarà incluso

in un EP che uscirà tra settembre e ottobre 2020.



Biografia

I Paper Walls nascono nel 2010 improntando la propria attività intorno alla composizione di

canzoni dai testi realistici e irriverenti, ma sempre con risvolti intimi e profondi, in grado

soprattutto di rivelare i vari aspetti che connotano l’animo umano. Nel corso degli anni i Paper

Walls propongono la loro musica in diversi contest ed eventi vari in giro per l’Italia e all’estero.

Nel 2018, infatti, intraprendono anche un tour europeo che li porta ad esibirsi in Austria,

Slovacchia, Ungheria, Repubblica Ceca e Polonia, riscuotendo sempre ampi consensi tra le platee

giovanili. L’approdo in Artis Records si rivela fondamentale per la crescita del gruppo: da questo

momento vari singoli entrano in rotazione radiofonica nazionale, dando alla band la meritata

visibilità, frutto di una maturazione artistica compiuta nel corso degli anni.