“Il messaggio del coprifuoco non funziona per il turismo: vale per l’emergenza, non per un periodo sereno, con un’Italia in giallo”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, stasera a Genova per un incontro con il presidente della Giunta regionale, Giovanni Toti, e le categorie del turismo.

“Credo che il coprifuoco abbia i giorni contati: ci auguriamo che venga ridimensionato in fretta e che, quindi, si possa dare il messaggio che dai primi di giugno, mi viene da dire dal 2 giugno che è la Festa della Repubblica, non ci sia più”, ha aggiunto.

tratto da: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Garavaglia-Il-coprifuoco-ha-i-giorni-contati-6d325fe1-8895-47f7-b977-69e62a1d9538.html