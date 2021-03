Il Convento sconosciuto di Santo Stefano della Sperlonga – 14 marzo

Domenica 14 marzo 2021 Gargano Natour organizza un’escursione tra gli ulivi e i suggestivi paesaggi di roccia sulla valle della Sperlonga, tra gli aranceti e le erbe aromatiche, dove a dominare una piccola altura rivolta sulla piana di Mattinata si trova l’antico Convento medievale della Sperlonga.

Un convento, quello intitolato a Santo Stefano, legato strettamente alle Abbazie di Pulsano e di Monte Sacro e oggi ridotto quasi in stato di rudere, ma di notevole interesse per le strutture architettoniche e la lunga storia che comincia da un’antica necropoli preesistente di cui restano poche tracce.

TICKET DISPONIBILI!!! su www.garganonatour.it/tour

Per l’escursione occorre portare una bottiglia d’acqua 2lt, delle scarpe da trekking, dei bastoncini consigliati, degli snack, della frutta secca e del pranzo a sacco.

Come materiale COVID19 servirà la mascherina e il gel igienizzante.

Prima dell’escursione riceverete altre indicazioni sul comportamento da tenere (distanza di sicurezza 2mt etc).

Altre informazioni

Tel. 3931753151.

A cura della guida turistica Concetta Lapomarda.

Attenzione: tutte le attività potrebbero subire cambiamenti imprevisti dovuti alla pandemia.

In caso di dichiarazione di Regione Puglia zona arancione/rossa ci sarà il rimborso totale (o coupon dello stesso valore).

In breve:

Luogo: Mattinata

Orario: 09:30 – 12:30 circa

Lunghezza percorso: 5km (+/- 200mt)

Livello di difficoltà: T

Costo ticket: 15€ (acconto online 4€)

Posti limitati!

Ecco il link per l’iscrizione:

https://www.garganonatour.it/tour