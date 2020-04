Il contributo del Centro Commerciale Gargano all’emergenza Covid

In queste settimane stiamo assistendo all’eroico impegno di medici, ricercatori e infermieri schierati in prima linea per combattere la pandemia da Covid-19. Ma se l’emergenza sanitaria ci costringe ad ammirare impotenti questo sforzo immane, l’emergenza sociale ci permette di contribuire in modo significativo.

Per questo, il Centro Commerciale del Garganoha deciso di sostenere il proprio territorio con l’acquisto di n. 200 buoni spesa prepagati da € 25,00 cadauno spendibili presso l’Ipermercato SpazioConad per l’acquisto di generi alimentari da parte delle famiglie in difficoltà. Le card sono state consegnate alle Amministrazioni Comunali di Monte S. Angelo e di Manfredonia in egual misura che si occuperanno della successiva redistribuzione previa verifica delle reali esigenze.

Un impegno concreto che il Centro Commerciale del Gargano ha sentito come dovere in quanto Hub sociale e punto di riferimento del territorio, conscio dello sforzo a cui sono sottoposti i suoi visitatori abituali e fiero di ricambiare il calore della comunità che lo circonda.

Consorzio Centro Commerciale del Gargano

La Direzione

dott. Claudio Casalino