“il contadino cerca moglie” la prima puntata con la presentazione di “U Sculer”, ecco come candidarsi

Nella puntata andata in onda ieri sera, gli 8 contadini hanno mostrato il loro lavoro, presentato le loro famiglie e svelato le loro storie personali, i sogni e le aspettative. Chi guarda da casa ed è pronto a rivoluzionare la propria vita e a buttarsi in una nuova avventura, puó scrivere a uno di loro e se scelto (o scelta) potrà vivere un periodo in fattoria e forse trovare l’amore della vita. Per candidarsi sarà sufficiente compilare il form online cliccando QUI.

IL CONTADINO CERCA MOGLIE, LA BIO DI MICHELE

Michele è un giovane pastore, orgoglioso della sua identità, che vive come i suoi antenati: si prende cura degli animali, parla dialetto ed è legatissimo alle tradizioni della sua terra, il Gargano. Il suo sogno è quello di aprire una masseria. I suoi animali, le vacche podoliche e le capre garganiche, sono allevati allo stato brado e pascolano nei terreni della foresta Umbra. Michele ha dato a ogni suo animale un nome e le riconosce dal suono del suo campanaccio. Vorrebbe trovare una ragazza con la sua stessa passione per la terra e per gli animali.