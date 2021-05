Il consorzio di trasporti Re Manfredi lancia la gita virtuale: 10 proposte per le scuole

Cari docenti, alunni e genitori, allacciate le cinture e venite con noi in giro per l’Italia e per il mondo

“La vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte”, scriveva un poeta persiano. Quest’anno, però, causa Covid, abbiamo dovuto tutti rinunciare agli spostamenti per svago in attesa di tempi migliori.

Anche gite e viaggi d’istruzione sono stati sospesi, ma la tecnologia e l’innovazione digitale, che sono andate in soccorso alle scuole con la didattica a distanza, possono tornare ancora utili.

E poiché da oltre 20 anni il Consorzio Re Manfredi si occupa di viaggi e di scuole, abbiamo pensato di declinare al futuro le nostre proposte per adattarle alle attuali esigenze, proponendo per quest’anno dei tour virtuali.

E allora cari docenti, alunni e (perché no) genitori, allacciate le cinture e venite con noi in giro per l’Italia e per il mondo, a visitare i musei che abbiamo selezionato, rimanendo comodamente a casa:

1. National Museum of Natural History, Washington D.C. (USA): https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour

2. Galleria degli Uffizi – Firenze: https://www.uffizi.it/mostre-virtuali

3. Musei Vaticani – Roma: https://www.museivaticani.va/…/tour-virtuali-elenco.html

4. Louvre, Parigi (Francia): https://www.youvisit.com/tour/louvremuseum

5. Casa Batllò, Barcellona (Spagna): https://www.casabatllo.es/it/tour-virtuale/

6. Pompei: https://www.italyguides.it/it/campania/pompei

7. Casa Natale di Gabriele D’Annunzio, Pescara: https://www.archimetria.it/…/Museodan…/output/index.html

8. Museo Archeologico Nazionale, Venezia: https://www.italyart.it/…/museo-archeologico-nazionale.php

9. Pinacoteca di Brera, Milano: https://pinacotecabrera.org/virtualtour/start.html

10. Museo Egizio, Torino: https://virtualtour.museoegizio.it/

Per quest’anno si viaggia con la fantasia, ma siamo sicuri che al più presto torneremo ad emozionarci viaggiando insieme, per vivere due volte… e anche di più!

