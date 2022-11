Il Consiglio Comunale vota all’unanimità l’ordine del giorno sulla sicurezza urbana e legalità. Il documento

IL CONSIGLIO COMUNALE VOTA ALL’UNANIMITA’ L’ORDINE DEL GIORNO SULLA SICUREZZA URBANA E LEGALITA’. IL DOCUMENTO

Il Consiglio comunale di Manfredonia, nella seduta svoltasi ieri, ha approvato all’unanimità dei presenti l’odine del giorno sulla sicurezza urbana e legalità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

– la sicurezza costituisce un bene primario dei cittadini, da garantire in via prioritaria per assicurare lo sviluppo sociale ed economico e una adeguata qualità di vita degli stessi per la cui efficace realizzazione si rende necessario il concorso di diversi soggetti, tutti funzionali, in una governance multilivello, all’ordinato vivere civile che è indubbiamente la meta di uno Stato di diritto libero e democratico;

– l’art.118 ultimo comma della Costituzione prevede che “Stato, Regioni, Città Metropolitane Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà“;

– le ultime previsioni normative in materia di sicurezza delineano una strategia di intervento complessiva che mette le città e i cittadini al centro delle politiche di sicurezza;

Preso atto che

– è sempre più avvertita l’esigenza di un rafforzamento della collaborazione tra amministrazioni centrali, istituzioni locali e società civile che nel rispetto delle relative competenze responsabilità e ruoli diano vita sul territorio ad un processo di partecipazione alla gestione delle sicurezza, nel convincimento che la materia richieda misure diversificate a seconda dei differenti contesti di riferimento nel quadro di una sicurezza sempre più integrata e partecipata;

– l’innalzamento dei livelli di sicurezza non è soltanto il frutto delle attività meritorie di prevenzione e repressione dei reati poste in essere dall’Autorità Giudiziaria e dalle Autorità di Pubblica Sicurezza e delle Forze di Polizia;

– è necessaria l’attuazione di una serie di strumenti di prevenzione istituzionale tesi a rimuovere le cause profonde dei fenomeni di devianza e di degrado, per sostenere la partecipazione dei cittadini al miglioramento complessivo delle condizioni sociali abitative e dei servizi (c.d. prevenzione comunitaria) e agli interventi di prevenzione sociale finalizzati al contenimento dei fattori criminogeni;

Ritenuto che

– la criminalità diffusa rappresenta oggi uno dei fattori che maggiormente condiziona negativamente la vivibilità degli ambienti urbani e i livelli di sicurezza percepita, per cui si ritiene necessario conseguire maggiori livelli di coinvolgimento della società civile in progetti da intraprendere realizzando forme di partecipazione che sono alla base della crescita di livelli di sicurezza percepita;

– al fine di conseguire i risultati attesi possono essere individuati specifici obiettivi per l’incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione e che per la realizzazione degli stessi possono concorrere enti pubblici anche non economici e soggetti privati ferma restando la finalità pubblica dell’intervento;

Rilevato che

– l’amministrazione comunale, a seguito di eventi criminali e delittuosi in genere, ha chiesto al Prefetto ed ottenuto, in segno di vicinanza ma, soprattutto, di attenzione alle dinamiche di tutela della legalità e della sana crescita del territorio, di celebrare la riunione del Comitato Provinciale della Sicurezza ed Ordine Pubblico;

– in sede di riunione sono state affrontate le diverse emergenze e criticità di sviluppo e presenza di fenomeni degradanti sociali ed economici, ponendo l’attenzione al contrasto dell’illegalità diffusa e degli abusi di ogni genere, in special modo che colpiscono beni ed interessi pubblici (fenomeni di spaccio, degrado, abusivismo, limitazione del godimento di spazi pubblici da parte dei cittadini),;

– è stata tracciata una cornice organica di interventi non limitata alla sola risposta reattiva, ma indirizzata anche ad azioni che possano incidere preventivamente su situazioni molto avvertite dalla cittadinanza, in particolar modo in alcune zone della città nonché a misure tese a uno sviluppo del territorio e dell’offerta turistica in un contesto di legalità.

Considerato che

– il Consiglio comunale, all’esito della discussione sul punto all’O.d,g. inerente l’”Emergenza Sicurezza urbana a Manfredonia”, ritiene di dover condividere lo sforzo che l’amministrazione comunale intende mettere complessivamente in atto per affrontare questa emergenza mostrando la massima compattezza;

– che a tal fine l’elaborazione del patto della sicurezza con la Prefettura di Foggia costituisce un’occasione importante per una visione d’insieme del tema e per la condivisione delle linee d’intervento, che potrà aversi solo con il coinvolgimento dei vari attori sociali ( associazioni di volontariato, Diocesi, associazioni di categoria, etc);

– pertanto il Consiglio comunale ritiene che si debba partire dal testo approvato dalla Giunta con la delibera n. 188/2022 per avviare una fase di ascolto, di confronto e di condivisione, finalizzata all’approvazione di un documento definitivo da sottoporre alla firma del Prefetto e dell’Ufficio scolastico regionale.

Tutto quanto sopra premesso

Il Consiglio Comunale fa voti al governo dell’ente:

– perché si faccia, assieme all’assise, promotore ed attore dell’adozione di ogni atto e comportamento istituzionale ritenuti opportuni o necessari per realizzare gli obiettivi di cui in premessa;

– di coinvolgere la popolazione in tutte le sue articolazioni sociali ed economiche alla predisposizione e discussione di iniziative tese a realizzare gli obiettivi in premessa;

– di partecipare agli organi istituzionali preposti al controllo ed alla sicurezza il presente deliberato;

– di comunicare al sig. Prefetto, al sig. Questore ed al sig. Procuratore della Repubblica l’adozione del presente atto.

Si richiede, altresì, di dare il massimo risalto al deliberato attraverso la comunicazione con ogni mezzo pubblicitario e di diffusione mediatico dell’istituzione.