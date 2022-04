Il Consiglio Comunale di Manfredonia in diretta

Consiglio Comunale è riunito in seduta di prima convocazione, sessione straordinaria, per giovedì 14 aprile 2022 alle ore 16:00, nella Sala Consiliare di Palazzo San Domenico, per la trattazione degli accapi posti al seguente Ordine del Giorno: 1) Comunicazioni del Presidente; 2) Comunicazioni del Sindaco; 3) Approvazione definitiva linee programmatiche – art. 13 dello Statuto Comunale; 4) Mozione volta ad esprimere la ferma condanna della Città di Manfredonia per l’attacco e l’invasione militare dell’Ucraina da parte della Russia – primo firmatario M. Ciuffreda + minoranza; 5) Art. 23, Dilazione di pagamento – Regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80/2002 – Modifica 6) Piano di riequilibrio pluriennale finanziario 2018-2027 – Deliberazione Corte dei Conti n. 185/FRG/2021 – Presa d’atto; 7) Approvazione convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria tra i Comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Mattinata; Riduzione di spesa per la corresponsione dei gettoni di presenza ai Consiglieri comunali; 9) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 giudizio sentenza esecutiva n. 233/2022 del 10/11/2021 Tar Puglia Bari; 10) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 per spese legali a seguito di decreto ingiuntivo n. 993/2021 del 19/02/2021 del Giudice di Pace di Bari – Soc. Medica Sud. Il Consiglio Comunale si svolgerà a porte aperte ed in diretta streaming. A causa dell’emergenza sanitaria in corso, ai partecipanti sarà fatto obbligo di indossare la mascherina e rispettare il distanziamento prescritto.MOSTRA MENO