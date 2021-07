Il Comune di Monte Sant’Angelo chiede di riconoscere la cittadinanza italiana a Patrick Zaki

Il Consiglio comunale di Monte Sant’Angelo ha approvato all’unanimità la mozione per richiedere al Governo di riconoscere la cittadinanza italiana allo studente egiziano Patrick Zaki, che aveva scelto di proseguire gli studi universitari presso la città di Bologna.



Da più di un anno Patrick, con seri problemi di saluti, è detenuto in carcere senza che ci sia stato alcun processo.Il regime egiziano ha mostrato in diverse occasioni di non avere rispetto dei diritti umani e questo è emerso anche nei confronti del ricercatore italiano Giulio Regeni, ucciso in circostanze mai chiarite.



Non possiamo permettere che ciò avvenga nuovamente ed è per questo che anche da Monte Sant’Angelo intendiamo sensibilizzare il governo italiano affinché, con la concessione della cittadinanza italiana, possa essere più incisivo nei confronti dell’Egitto per giungere alla immediata liberazione di Patrick.



Presso la sala conferenze della biblioteca “Ciro Angelillis”, luogo frequentato dai nostri giovani studenti, abbiamo posato un roll up raffigurante il volto dello studente egiziano.



#PatrickZakiLibero



Giovanni Vergura

Pres. Consiglio comunale di Monte Sant’Angelo