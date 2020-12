Il comune di Mattinata propone di scambiare gli “Auguri dai balconi”

Il primo gennaio dovremo risolvere tutti uno stesso problema: <<come fare gli auguri ai cari e a tutti gli amici >>. Proviamo a farlo insieme E se ci affacciassimo dal balcone, dal terrazzo, dalla finestra e sorridessimo al nuovo anno salutando i vicini in modo da raggiungere, con un tam tam di paese, tutti i nostri cari ed amici Allora Pronti Appuntamento alle ore 13:00 del primo giorno dell’anno per questo augurio di Comunità. Sarà bello filmarci e condividere questi momenti con l’hashtag #auguridalbalconeamattinata2021.Ci vediamo al balcone