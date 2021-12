Il Comune di Manfredonia ribadisce contrarietà ad Energas: “Progetto non ha senso”

Si è tenuto questo pomeriggio in video conferenza, su convocazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Coordinamento degli Enti “Rimessione ex art.14-quater della legge 241/90.

Procedimento autorizzazione deposito costiero GPL a Manfredonia – ex art.57 decreto legge 9 febbraio 2012, n.5 convertito in legge 35/2012 – Società Energas” che porterà alla definizione dell’annosa questione riguardante la nostra città ed il territorio.

Per il Comune di Manfredonia hanno preso parte Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia, l’Assessore alla Transizione Ecologica Giuseppe Basta, l’Avv. Stefano Pecorella e l’Arch. Ciro Salvemini.

Il sindaco Rotice ha ribadito fermamente la contrarietà dell’Ente e della comunità all’installazione di questo impianto, ripercorrendo la storia amministrativa e tecnica della vicenda, evidenziando la pericolosità ambientale, paesaggistica nonché della sicurezza e della salute di cittadini che stanno ancora pagando le conseguenze dell’Ex Enichem a fronte di una visione di sviluppo diametralmente opposta nell’ottica della valorizzazione del turismo, dell’economia del mare e degli importanti scavi archeologici-culturali di grande pregio internazionale avviati dalle Università di Foggia e Bari proprio nella zona in cui dovrebbe passare la condotta di Energas.

Proprio gli scavi adiacenti al Parco archeologico di Siponto condotti dal Prof. Giuliano Volpe – che stanno restituendo una preziosa testimonianza delle epoche romana e medievale – costituiscono un punto di forza per lo sviluppo della città, e, quindi, assolutamente da preservare rispetto ad altre situazioni impattanti.

Il sindaco – supportato dai riscontri tecnici di Regione Puglia, Autorità Portuale e Soprintendenza – ha evidenziato come il progetto di Energas non ha più senso in quanto utilizzante una tecnologia obsoleta ed in contraddizione con le politiche energetiche regionali, nazionali ed internazionali che vedono, a partire dal 2030, la dismissione della produzione ed utilizzo di fonti combustibili.

Il Coordinamento tornerà a riunirsi prossimamente per concludere una volta per tutte questa pagina del passato, lanciando Manfredonia verso un futuro più certo e consono con le sue potenzialità.