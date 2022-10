Il Comune di Manfredonia a sostegno dei commercianti: novità sulla tassa occupazione suolo pubblico

Un ennesimo provvedimento del Comune di Manfredonia a favore dei commercianti, gravati dal caro energia ed aumento di altri costi. L’Amministrazione guidata dal Sindaco Ing. Gianni Rotice accoglie nuovamente le richieste delle Associazioni di categoria, frutto di ascolto e confronto quotidiano e costruttivo.

Con Delibera di Giunta approvata lo scorso 27 ottobre su proposta dell’Assessore Antonella Lauriola, sono state prorogate e ristabilite scadenze e modalità per i versamenti del CUP (Canone Unico Patrimoniale di concessione ed autorizzazione del suolo pubblico), che dal 2022 ha sostituito una serie di tasse e canoni da versare agli enti locali, tra cui anche TOSAP e COSAP.

La Giunta comunale ha deliberato di fissare il termine ultimo per il pagamento del CUP per la corrente annualità alla data del 31.12.2022, sia per quanto attiene il “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, delle occupazioni di aree pubbliche”, sia per quanto attiene “la disciplina del canone di occupazione del suolo pubblico destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”, quale misura straordinaria e di sostegno a favore di tali categorie, atteso che i termini stabiliti dai Regolamenti in vigore individuano le date del 31/01/2022 e 31/03/2022 quale termine ultimo per la corresponsione del canone. Aspetti rispetto ai quali il Governo nazionale dal 2020 è andato in deroga (anche concedendo il mancato pagamento dell’occupazione del suolo pubblico) per le condizioni di emergenza sanitaria della pandemia Covid-19, in scadenza il prossimo 31/12.

La Giunta ha demandato alla Società C&C s.r.l., gestore delle entrate dei tributi locali dell’Ente, l’emissione dei relativi atti di pagamento, anche per gli esercenti delle occupazioni di suolo pubblico temporaneo, per l’intero periodo di occupazione fino al 31/12/2022. I pagamenti potranno avvenire non in un’unica soluzione ma anche secondo la rateizzazione che i contribuenti riterranno più opportuna, tenendo sempre presente la scadenza del prossimo 31/12.

L’Assessore al Demanio e Patrimonio, Antonella Lauriola, invita coloro i quali non lo avessero ancora fatto, a regolarizzare celermente le comunicazioni di occupazione di suolo pubblico per sedie e tavoli a servizio dell’attività (anche quelle cosiddette temporanee) per evitare sanzioni a seguito di controlli da parte delle Forze dell’Ordine. Si ricorda che il termine delle richieste di comunicazione per l’occupazione suolo pubblico è stato prorogato dapprima al 30/06/2022, poi al 30/09 ed infine al 31/12.

Inoltre, l’Assessore Lauriola, specifica che rispetto alla questione TARI, la 4^ rata sarà rimborsata solo alle seguenti categorie che effettivamente hanno subito un aumento della tassa sui rifiuti: codici 22,23,24,27. A breve, saranno comunicate le modalità di relativa richiesta di contributo erogato dal Comune di Manfredonia a beneficio di queste specifiche categorie.