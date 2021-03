Il Comune di Foggia chiude il mercato settimanale fino al 29 marzo

Con l’ordinanza sindacale 10/2021, avente ad oggetto ulteriori misure di contenimento del contagio da Covid-19, è disposta la chiusura del mercato settimanale del venerdì di via Miranda. Il provvedimento ha efficacia sino al 29 marzo 2021 e dunque prevede la chiusura del mercato settimanale nei giorni 19 e 26 marzo 2021. Tale periodo è suscettibile di variazioni in base alla valutazione dell’impatto delle misure assunte ed eventualmente in corso di assunzione a livello nazionale e/o regionale, sull’evolversi dell’andamento epidemico.