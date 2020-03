Il Commissario Piscitelli a “Ilsipontino.net”: “I dati non sono allarmanti, ma non dobbiamo abbassare la guardia”

Il Commissario del Comune di Manfredonia ha rilasciato le seguenti frasi alla nostra redazione:

“Innanzitutto ringrazio chi sta combattendo questa guerra, dai medici, infermieri, operatori sanitari ai volontari della Protezione Civile e del C.O.C.” ed ha poi aggiunto: “Ringrazio anche i manfredoniani che si stanno comportando bene, usciremo da questa brutta vicenda se continuiamo a seguire le indicazioni degli esperti”.

Poi un appello a chi non segue le disposizioni: “Per favore, restate nelle vostre case, fatelo anche per i vostri cari”.

Infine su chi chiede i dati del comune sipontino: “Non abbiamo dati allarmanti, ma non sono ufficiali, se li avessi li divulgherei. Sono in possesso dell’Autorità Sanitaria Regionale ed è l’unica che decide se e quando divulgarli. Non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo perseverare e conservare il vantaggio di questi dati non allarmanti”.