Il Comitato di Manfredonia e l’Unità Territoriale di San Giovanni Rotondo della Croce Rossa Italiana hanno due nuovi mezzi

ll Ministero della Salute invita la popolazione a non uscire di casa ed a non recarsi in luoghi affollati, ormai da settimane, a causa del perpetuarsi dell’emergenza Covid-19, il cosiddetto Coronavirus.

Sono già 15 giorni che il Comitato di Manfredonia e l’Unità Territoriale di San Giovanni Rotondo della Croce Rossa Italiana, in collaborazione con la “PASER” di Manfredonia e tutte le Associazioni di Volontariato di San Giovanni Rotondo, hanno attivato due servizi gratuiti rivolti alla popolazione: “Pronto Spesa” e “Pronto Farmaco”, per la consegna a domicilio di farmaci e beni di prima necessità.

Il Presidente del nostro Comitato Andrea Nobile ha saputo cogliere a volo l’opportunità offerta da FCA Bank e Leasys, ottenendo una nuova Fiat Panda, messa subito a disposizione dell’ Unità Territoriale di San Giovanni Rotondo

(FCA Bank e Leasys insieme alla Croce Rossa Italiana contro l’emergenza Covid19

Inoltre, sempre grazie all’impegno del nostro Presidente di Comitato, impegnato su più fronti in queste settimane convulse, si è riusciti ad ottenere la concessione di una Toyota Corolla al servizio dei Volontari.

Insomma, due nuovi mezzi che permetteranno ai volontari di Manfredonia e San Giovanni Rotondo di consegnare al meglio ed in sicurezza farmaci e spesa.

È possibile usufruire dei servizi su prenotazione chiamando il numero

0884 273921, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00, dal lunedì al sabato per il territorio di Manfredonia.

Mentre, per San Giovanni Rotondo:

Il numero di utilità pubblica attivo per le richieste e a cui risponderanno gli operatori della coop Cantieri di Innovazione Sociale è 377/0867917 ed è attivo tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e i pomeriggi dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Il sabato solo di mattina dalle 9.00 alle 12.30

I ringraziamenti vanno al Comitato nazionale nella persona del Presidente Nazionale Francesco Rocca ed al Comitato Regionale nella persona del Presidente Regionale Ilaria Decimo, sempre attenti ai bisogni di tutti i Comitati del territorio nazionale.

