Il Comitato di Manfredonia della Croce Rossa Italiana NON effettua raccolta di beni o denaro

Il nostro Comitato, in seguito a varie segnalazioniricevute da più parti, tiene a ribadire che:

1 – il Comitato di Manfredonia della Croce Rossa Italiana NON effettua raccolta di beni o denaro;

2 – il Comitato, così come tutta la Croce Rossa Italiana, NON invia messaggi audio o di testo via messaggistica, ma SOLO tramite canali ufficiali (pagine / siti / canali socials / comunicati ufficiali);

3 – i Volontari di Croce Rossa Italiana NON si recano a casa di nessuno

se non su richiesta da parte di persone che non possono uscire di casa (servizio “Pronto farmaco / Pronto Spesa).

A tale proposito corre l’ obbligo ricordare ai cittadini che i volontari si presentano sempre in divisa (vedere foto allegate), così da essere facilmente riconoscibili.

​​​​​​​​ANTONIO BEVERELLI – Portavoce

​​​​​​​​Associazione della Croce Rossa

COMITATO DIMANFREDONIA