di Claudio Castriotta



Niente di meglio

di un tacere

per dilaniare il tuo gelo,

niente di più serio

del sapere

per far crollare il tuo egoismo

Niente di più tenero

per addolcire

il tuo veleno,

niente di più sincero

del credere

per farti uscire dal nido

dell’amore

può regalarti il colore del sole

niente di più del mio respiro

può soffiare sul tuo cielo;

niente di meglio del mio sacrificio

poteva ridarti il colore dell’azzurro.