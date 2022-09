Il Circolo Unione di Manfredonia condanna fermamente l’episodio criminoso avvenuto al Luna Park

Il Circolo Unione di Manfredonia condanna fermamente l’episodio criminoso, verificatosi nel corso della notte tra il 31 agosto ed il primo settembre, nei pressi del lunapark allestito in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. di Siponto,dopo la precedente sospensione biennale per i notori eventi pandemici.

Si è trattato di un gesto grave-non solo per le conseguenze ben più nefaste,che avrebbe potuto determinare,a causa della folta e contestuale presenza di cittadini,tra cui numerosi bambini inermi- ma anche per la forte valenza espressiva,in termini di violenza,ad esso inscindibilmente connessa.

L’innegabile fase storica generale,che stiamo vivendo,connotata da un inarrestabile degrado sociale in ogni dove della penisola italiana,non legittima,comunque,a sottovalutare il triste accaduto.

Da un lato,s’impone,infatti,l’ineludibile scuotimento della coscienza collettiva e del senso civico,congiuntamente all’affermazione della legalità sostanziale(quella derivante dall’esempio concreto e dalle condotte quotidiane di ciascuno di noi;non assume,viceversa,significato la legalità formale e parolaia,sventolata ad usum delphini):la comunità sipontina deve reagire in maniera unitaria e senza esitazione alcuna,dettata da convenienze di parte ovvero da bieche considerazioni non ispirate dall’interesse generale.

Dall’altro,non appare,poi,procrastinabile in alcuna misura,una vera e propria svolta dell’azione delle istituzioni tutte:non si rivela affatto sufficiente l’ennesima riunione del comitato provinciale per l’ordine e e la sicurezza pubblica,in assenza di misure concrete intese a rafforzare la percezione di sicurezza,nonché il convincimento che ogni forma d’illiceità riceverà’ adeguato perseguimento da parte delle preposte autorità a qualsivoglia livello.

Il Circolo Unione,mediante lo strumento statutario,di cui dispone,ossia la cultura,si adopererà,assumendo ogni iniziativa,per invertire la rotta,sensibilizzando ai fini di un ribaltamento effettivo di consimili contesti delinquenziali,che stridono palesemente con la storia e le potenzialità prospettiche di Manfredonia.



Il Presidente

Ugo Galli