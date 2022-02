Il Cimitero Tommaso Francone Monsignore

Manfredonia – NON tutti sanno che a Manfredonia dove oggi c’è l’Ufficio Postale in Via E. Toti c’era un cimitero conosciuto con il nome di “Cimitero Francone Il Mons. Tommaso Francone”nel 1788 decide di costruire a sue spese un nuovo cimitero fuori delle mura cittadine, in zona Chiesa della “Croce”- questa decisione fu presa per le esalazioni di gas che si sprigionavano dalle tombe del cimitero di piazza Duomo e delle altre Chiese, nei mesi estivi. Foto gentilmente concesse da Don Leo Petrangelo

Fonte LA CORSA DELLA PAROLA .