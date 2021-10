Il nuovo sindaco di Cerignola è il magistrato in pensione ed ex parlamentare Franceco Bonito, candidato del centrosinistra, sostenuto da PD, M5S, Giovani Democratici, Italia in Comune, Senso Civico e Popolari.

Nella sede elettorale del neo sindaco di Cerignola si canta “Bella Ciao”.

Sconfitto l’ex sindaco Metta.