Centrodestra sipontino Il centrodestra di Manfredonia: "Noi compatti"

"Definito un orientamento unitario"

𝐈𝐋 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐑𝐎𝐃𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀 𝐒𝐈𝐏𝐎𝐍𝐓𝐈𝐍𝐎 , 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐀𝐓𝐓𝐎, 𝐑𝐀𝐅𝐅𝐎𝐑𝐙𝐀 𝐋𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐏𝐑𝐈𝐀 𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄

Lo schieramento ha svolto riflessioni attente ed approfondite, circa le attività da intraprendere, in sede locale e le posizioni da assumere, rispetto all’assoluta inconsistenza politica dell’amministrazione La Marca.

In particolare, è stato definito un orientamento unitario, in merito all’impostazione delle successive iniziative, da intraprendere, per imprimere una proficua e incisiva spinta oppositiva all’interno della massima assise comunale, da parte dei quattro consiglieri, unitamente alle rispettive forze della coalizione, costituenti espressione delle varie componenti partitiche della compagine.

Il governo nazionale più longevo della storia repubblicana rappresenta la fonte d’ispirazione e il paradigma di riferimento, per garantire l’omogeneità granitica del modo di agire complessivo e, ad opera di ciascun esponente, nel rispetto della condizione di reciprocità tra i vari soggetti.

Le sinistre, attraverso le proprie insinuazioni e scelte strumentali non sono in grado di condizionare indebitamente le fondamenta dell’aggregrazione, che affondando le proprie radici nell’attuale esperienza dell’esecutivo di Roma, ha restituito al Paese credibilità internazionale e coerenza nelle decisioni.

L’unica finalità perseguita coincide con la nostra ferma volontà, intesa a conferire a Manfredonia una maggioranza, che possa restituire speranza alla comunità, fortemente compromessa dalla totale incapacità delle sinistre e degli attuali amministratori di gestire la cosa pubblica e disegnare un futuro credibile.

Ci rivolgiamo, dunque, alla cittadinanza, ponendoci quale approdo stabile e confermando la nostra disponibilità ad avviare percorsi utili, nel solco del centrodestra 𝐔𝐍𝐈𝐓𝐎.

Il Coordinatore di Fratelli d’Italia

Il Segretario di Forza Italia

Il segretario di Noi Moderati

UDC

I consiglieri comunali di Manfredonia di centrodestra