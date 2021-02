Il centro-sud ritroverà la neve anche in pianura e sulle coste

Si conferma un fine settimana da brividi sulla nostra Penisola. Tanto freddo per tutti e per il centro-sud anche la neve fino in pianura e anche su alcuni tratti di costa.

Iniziamo con la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia per la giornata di sabato 13 febbraio:

La neve si farà vedere fino in pianura tra la medio-bassa Toscana, l’Umbria, le Marche e l’Abruzzo, al limite fino alle coste del Molise. Nevicherà sopra i 300-400 metri tra il Lazio e la Campania, 500 metri sulla Calabria, 600 metri sulla Sardegna nord-orientale e oltre i 1000-1200 metri in Sicilia.

La giornata di domenica vedrà un deciso affondo del freddo verso il meridione. Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese per la giornata festiva:

Rovesci di neve senza comunque avere accumuli importanti, si presenteranno dalle Marche fino alla Puglia. Neve anche sul Golfo di Taranto e forse anche sulle coste della Campania. Qualche fiocco di neve potrebbe raggiungere la Sardegna orentale, mentre sul nord della Sicilia nevicherà sopra i 200-300 metri, localmente fino in costa.

fonte: https://www.meteolive.it/news/Week-end/4/meteo-week-end-il-centro-sud-ritrover-la-neve-anche-in-pianura-e-lungo-le-coste-/89173/