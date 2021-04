Il centro storico di Foggia prende vita grazie all’iniziativa di alcuni cittadini, Piazza mercato e vico corridoio cambiano volto

Dove non arriva il pubblico arriva il privato, grazie all’ iniziativa di alcuni cittadini del luogo, piazza mercato e vico corridoio a Foggia hanno cambiato aspetto. Grazie all’intuizione ed alla fantasia di alcuni abitanti del centro storico il vicoletto è stato dedicato ai personaggi illustri di Foggia, alle tradizioni ed ai detti in vernacolo foggiano. Ecco come sta cambiando il centro storico di Foggia ecco come con la forza delle idee si ridà vita e dignità al centro storico.