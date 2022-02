Il centro interculturale “Baobab” di Foggia in udienza da Papa Francesco

Per festeggiare i 16 anni di attività il Centro interculturale Baobab di Foggia e la coop. Arcobaleno questa mattina hanno incontrato Papa Francesco dopo l’ udienza generale.

Qualche giorno fa Papa Francesco, parlando di immigrazione, ha invitato il centro interculturale ad accogliere e dare dignità all’uomo, oggi ci ha incoraggiati, quali operatori di giustizia e di pace.

Nell’occasione a Papa Francesco è stato fatto dono di un piccolo Baobab artigianalmente creato da Roberto un Keniota, uno dei tanti migranti che il nostro centro ha incontrato e aiutato.

A Papa Francesco è stato anche donato anche ‘Destinazione Europa’, il gioco da tavola con finalità didattiche dove le storie dei migranti riprendono vita, trascinate dalla speranza di vita migliore.

“Per favore, non isolate gli anziani, non accelerate la morte degli anziani. Accarezzare un anziano ha la stessa speranza che accarezzare un bambino, perché l’inizio della vita e la fine è un mistero sempre, un mistero che va rispettato, accompagnato, curato, amato“. (Papa Francesco oggi in udienza)