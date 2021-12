Il cavolo rosso: uno strumento per chimici in erba e un ottimo antipasto

Sapevate che esiste un ortaggio che può essere utilizzato come indicatore del pH (ovvero dell’acidità o basicità) senza dover ricorrere a un chimico di professione? Il cavolo cappuccio rosso, o Brassica oleracea, cultivar capitata f. rubra., è presente in tutto il mondo, ma le sue foglie assumono una colorazione diversa in base al pH del terreno dove crescono, e quindi anche in base alla collocazione geografica: infatti, è diffuso in America, Europa, Asia e Africa. Anche il succo del cavolo rosso può indicare una soluzione acida se assume una colorazione rosso-violetta o una soluzione una colorazione giallo-verde. Inoltre, il succo di cavolo rosso è anche un pigmento naturale per tingere i tessuti di rosso-bordeaux!

Come tutti gli altri ortaggi autunnali, anche il cavolo cappuccio rosso sembra essere originario dell’Europa settentrionale, ma alcuni viaggiatori celtici introdussero la coltura nell’Impero romano, e da lì si diffuse in tutta Europa. La prima testimonianza scritta dell’esistenza del cavolo rosso risale a metà del 1500. Il cavolo rosso è tipico del tardo autunno e viene piantato in primavera. Per crescere ha bisogno di terreni abbastanza umidi e fertili.

È un ortaggio molto amato soprattutto dalla cucina tedesca, che li serve in accompagnamento a molti piatti, come il Sauerbraten o il Döner, e soprattutto in accompagnamento ai piatti di Natale. Quando viene cotto, il cavolo rosso viene chiamato in tedesco Blaukraut, ovvero “verdura blu”, perché normalmente il cavolo diventa blu a seguito della cottura. La Germania ama così tanto il cavolo cappuccio rosso che ne è il terzo importatore al mondo, dopo il Canada e gli Stati Uniti, mentre la Cina è il paese che esporta più cavolo rosso al mondo.

Il cavolo rosso contiene molto più ferro del cavolo verde, praticamente il doppio! La grande presenza di vitamine A e C lo rende un ottimo antiossidante, che previene l’invecchiamento dei tessuti. È inoltre ricco di fibre e composto per il 92% da acqua.

E voi come cucinate il cavolo cappuccio rosso? Trovate le nostre ricette qui.