Il caso Alaska Sanders di  Joël Dicker – La Nave di Teseo 2022￼

Un caso non è mai veramente chiuso

Ritornano i personaggi del romanzo La verità sul caso Harry Quebert: Marcus Goldman, l’affascinante scrittore che non riesce a godersi serenamente il successo ottenuto dal libro – inchiesta, e Perry Gahalowood, sergente della squadra omicidi della polizia del New Hampshire, con cui Marcus aveva collaborato nella risoluzione del caso legato alla scomparsa di Nola Kellergan.

Anche il fantasma di Harry Quebert aleggia con la sua misteriosa sparizione e per la sofferenza dovuta alla sua lontananza che provoca in Marcus.

Ora si tratta dell’omicidio della giovane Alaska Sanders avvenuto una decina di anni prima: una lettera anonima sembra infatti rimettere in discussione la sentenza del tribunale.

In un intreccio di flashback, i diversi piani temporali sviluppano una trama ricca e dettagliata, avvincente nei suoi colpi di scena e nel finale imprevedibile.

Joël Dicker (Ginevra 1985)

Figlio di una bibliotecaria e di un insegnante di francese, Joël Dicker cresce a Ginevra dove frequenta il Collège Madame de Staël; in seguito studia arte drammatica a Parigi, ma poi ritorna a Ginevra per laurearsi in legge nel 2010.

Nel 2011 viene pubblicato il suo primo romanzo Gli ultimi giorni dei nostri padri. Del 2012 è La verità sul caso Harry Quebert, che è stato tradottoin 33 lingue e da cui è stata tratta una serie in 10 puntate.

Nel 2015 viene pubblico lo spin of Il libro dei Baltimore, nel 2018 La scomparsa di Stephanie Mailer.

Il libro L’enigma della camera 622 (2018) ha come protagonista l’autore stesso: la camera citata dal titolo è infatti quella dove lui scrive i suoi libri.