Il caro ricordo di Filippo Riccardi detto Fulipp u baffon

Manfredonia – ANNI ’68 – ’69 foto mitica di un tempo passato, custodita in un pezzo di angolo del nostro luogo ,è stato il vero simbolo della città marinara… Fulipp u Baffon , uno dei più grandi lavoratori della Compagnia Portuale F. Muscatiello,operaio instancabile – quì è raffigurato ,in primo piano nella seconda foto a sinistra a tirso nudo, in una mitica foto in bianco e nero – con il suo paio di baffoni e occhiali neri… di carnagione scura .

Filippo, rappresentava maestosamente – il Molo di Ponente, conosciuto da tutte le persone del Porto.Per anni e anni – da bambino, lo guardavo e ammirato per la sua grinta – simboleggiava ,tra tutti gli operai – u fatiator della famosa “Terr a Ross”. Che si trovava proprio vicino al Faro Ponente , quando a Manfredonia attraccavano molte navi…che arrivavano da ogni parte del mondo – ricordo lavoravano la bouxite. Filipp u Baffon; abitava in via della Croce – ed era l’anima di quella zona, personaggio puro ed ironico… oggi mi è venuto in mente di quella sua personalità spensieratà…e di sicurezza – una di quelle persone ,che amavano quel lontano mondo di paese… così buono e puro – dove la vita era tutta un’altra cosa.

Di Claudio Castriotta