Il candidato sindaco di Manfredonia Ing. Gianni Rotice al lavoro sul programma di governo

“Non chiederti cosa il tuo paese può fare per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese” disse John Fitzgerald Kennedy nel suo famoso discorso d’insediamento a Presidente degli Stati Uniti d’America. Ecco questo è il principio che sta muovendo il nostro percorso.



La società civile c’è, c’è entusiasmo e tanta voglia di impegnarsi per la città da parte di gente nuova e preparata che vuol contribuire ad un cambiamento vero e democratico. Un impegno portato avanti giorno per giorno attraverso la costruzione condivisa di una prospettiva futura concreta e di ampio respiro per Manfredonia, che passa dalla soluzione alle urgenze e da una visione coraggiosa, competente e pragmatica. Non ci interessano altre logiche politico-elettoralistiche.



Ciascuno dei nostri candidati ha una comprovata attività lavorativa-professionale (ed eticamente irreprensibile) e non necessità della politica come fonte di sostentamento. Qualche sera fa ho avuto modo di rincontrare i nostri candidati per aggiornare e condividere l’interessante discussione sul programma che a breve presenteremo e condivideremo con la cittadinanza.



Ing. Gianni Rotice