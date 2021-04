Il Camavitè a sostegno della Fondazione IEO-CCM

Da questa stagione, nel nostro ristorante e nel nostro negozio, troverete la prima edizione della nostra birra artigianale, non filtrata e non pastorizzata, realizzata esclusivamente con prodotti locali del Gargano. Abbiamo deciso di chiamarla Liberté, Egalité, Camavité parafrasando, così il mitico motto della Rivoluzione Francese, uno dei capisaldi della cultura moderna occidentale. Non vogliamo alimentare un mercato, come quello delle birre, già ampiamente saturo, con l’ennesimo prodotto che parla del territorio. La nostra idea ha un obiettivo prettamente sociale: alimentare e supportare la ricerca e la prevenzione oncologica.

Ed é così che, da quest’anno, diventiamo sostenitori della Fondazione IEO-CCM, che dal 1994 è impegnata nella raccolta di fondi a sostegno della ricerca clinica e sperimentale e dell’assistenza ai pazienti oncologici e cardiologici dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) e del Centro Cardiologico Monzino (CCM), con l’obiettivo di individuare le cure migliori e sempre più personalizzate e sistemi diagnostici sempre più precisi: lo facciamo lanciando una raccolta fondi destinata all’Istituto Europeo di Oncologia, centro d’eccellenza italiano e internazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.

Basterà sedersi a un nostro tavolo e ordinare una birra e noi devolveremo il 50% del ricavato alla Fondazione IEO-CCM.

É un impegno, per noi, fondamentale e nel quale crediamo in maniera decisa. Un impegno preso in un momento di particolare difficoltà per chi soffre di queste subdole e complicate malattie, dove diagnosi, cure, attenzioni ed esami sono rallentate (se non addirittura ferme) a causa del COVID-19 che ha ritardato e talvolta paralizzato interi ospedali e reparti.

La ricerca scientifica ha fatto tanta strada nella cura e nella prevenzione, avendo superato innumerevoli ostacoli e raggiunto traguardi significativi. Ma mai come oggi, in questo periodo di crisi, ogni singola donazione a favore della Ricerca é unica, preziosa ed eccezionale.

“Ringraziamo Vincenzo ed il Camavité per il supporto nei confronti della Ricerca oncologica, sono anche iniziative come questa che riportano l’attenzione e il sostegno su attività fondamentali per la salute, che non possono essere rimandate. Tutti si stanno comprensibilmente preoccupando dell’emergenza coronavirus, ma non esiste un vaccino per i tumori ed è altrettanto urgente continuare a mantenere alto l’interesse di ognuno sulla prevenzione e sulle donazioni” dice Daniela Pezzi, Segretario Generale di Fondazione IEO-CCM.Con un gustoso e semplice sorso, magari al tramonto assieme a una focaccia calda e fragrante, sosteniamo la Ricerca, ringraziando tutti i medici e i ricercatori che ogni giorno salvano non solo i pazienti, ma anche le loro famiglie, nella speranza che il futuro (anche quello più immediato) sia senza cancro.