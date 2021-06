Il calendario per donare il sangue

In estate si registra un calo delle donazioni di sangue, per questo motivo i volontari delle Associazioni Avis, Fratres e Fidas supportano la Campagna di raccolta sangue promossa dal Centro Trasfusionale di Casa Sollievo della Sofferenza.

Chi lo desidera può effettuare la propria donazione in uno dei Comuni della provincia di Foggia (a Manfredonia sabato 3 luglio dalle ore 8 alle 12 c/o la sede Avis) in cui è organizzata la campagna di raccolta sangue.

Inoltre, donatori e futuri donatori possono recarsi presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale di San Giovanni Rotondo tutti i giorni feriali dalle 8:30 alle 13:00.