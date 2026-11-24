Foggia Festival Sport Story ”Il calcio è potere”: al Foggia Festival Sport Story 2026 l’indagine di Luca Pisapia

Al Piccolo Teatro Impertinente un incontro per indagare i rapporti tra calcio, interessi economici e potere. A condurre la conversazione sarà Michele Carelli

Chi governa davvero il calcio? Dietro il gioco più popolare del mondo, capace di accendere passioni e coinvolgere milioni di persone, si muove un sistema complesso nel quale si intrecciano interessi economici, potere finanziario, strategie politiche e grandi investimenti. È da questa prospettiva che si svilupperà il secondo appuntamento dell'undicesima edizione del Foggia Festival Sport Story, in programma giovedì 26 novembre, alle ore 19, al Piccolo Teatro Impertinente, con Luca Pisapia e il suo libro Il calcio è potere (Einaudi, 2026). A condurre l'incontro sarà il giornalista Michele Carelli.

Il volume affronta una delle contraddizioni più evidenti del calcio contemporaneo: uno sport nato come espressione popolare e diventato, nel tempo, un enorme sistema economico e finanziario, nel quale il controllo delle società, la circolazione dei capitali e gli interessi di grandi gruppi imprenditoriali e finanziari assumono un ruolo sempre più determinante. Un universo nel quale il pallone non è soltanto oggetto di passione e competizione, ma anche uno strumento attraverso cui si esercitano e si consolidano forme di potere.

L'incontro si inserisce nel percorso tematico dell'edizione 2026 del Festival, intitolata «Il pallone è uguale per tutti», che quest'anno indaga il rapporto tra calcio, poteri, tifo e narrazione. Una formula che, prendendo in prestito il linguaggio della giustizia, diventa una provocazione e invita a interrogarsi sulle disuguaglianze che attraversano il sistema calcistico, sul peso degli interessi economici e politici e sulla distanza tra la dimensione popolare del gioco e le logiche che ne governano il business.

Luca Pisapia, giornalista e scrittore, ha maturato una lunga esperienza nel racconto sportivo e nell'approfondimento dei rapporti tra calcio, società e politica. Ha collaborato con importanti testate giornalistiche, tra cui La Gazzetta dello Sport, Il Fatto Quotidiano e Internazionale, e scrive per il manifesto e Valori. Nei suoi lavori ha sviluppato uno sguardo critico sul mondo del pallone, utilizzando lo sport come chiave di lettura delle trasformazioni economiche e sociali del nostro tempo.

Per questo appuntamento il racconto letterario si intreccerà con il linguaggio teatrale, grazie alle incursioni curate dalla Piccola Compagnia Impertinente, che accompagneranno l'incontro.

Il Foggia Festival Sport Story è organizzato dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, dalla libreria Ubik, dalla Piccola Compagnia Impertinente e dalla Biblioteca di Foggia “La Magna Capitana”.

Dopo l'apertura del 24 novembre con il conferimento del Premio alla carriera al giornalista Giorgio Porrà, il Festival proseguirà venerdì 27 novembre con Michele Bitossi e il suo E se poi guarisco? (66thand2nd, 2026), un viaggio sentimentale e ironico nel mondo del tifo. Sabato 28 novembre, alle 10.15, Bitossi incontrerà gli studenti dell'I.T.E.T. “Blaise Pascal”, mentre alle 19 sarà Ramon Usall a chiudere la manifestazione con Futbolitica (66thand2nd, 2026), dedicato al rapporto tra calcio e politica.